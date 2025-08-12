Gäumann distanziert mit dem vierten Sieg die Konkurrenz

Ein Fest vor Saisonschluss holt die Bernerin Jasmin Gäumann ihren vierten Festsieg und vergrössert im Rennen um den Königinnentitel den Vorsprung auf die Konkurrenz. Bei den drei Nachwuchskategorien stehen die Jahresbesten schon fest, es sind die Schwingerinnen, die auch in ...

Ein Fest vor Saisonschluss holt die Bernerin Jasmin Gäumann ihren vierten Festsieg und vergrössert im Rennen um den Königinnentitel den Vorsprung auf die Konkurrenz. Bei den drei Nachwuchskategorien stehen die Jahresbesten schon fest, es sind die Schwingerinnen, die auch in Boveresse siegten: Audrey Ayer bei den Meitli 1, Nina Künzi bei den Meitli 2 und Svenja Graf bei den Zwergli.

Grosse Überraschungen gab es nicht am 5. Frauen- und Meitlischwingfest Boveresse (NE), dem zweitletzten Kranzfest der Saison. Bei den Aktiven besiegte im Schlussgang Jasmin Gäumann von den Bernerinnen nach 1.44 Minuten Eveline Linggi vom Frauenschwingklub Urschweiz mit Fussstich und Nachdrücken am Boden. Mit dem vierten Festsieg in diesem Jahr vergrössert Gäumann den Abstand zu ihren Konkurrentinnen.

Ganz in der Tasche hat sie den Titel aber noch nicht. Mit 2,5 Punkten Rückstand folgt die amtierende Schwingerkönigin Isabel Egli vom Frauenschwingclub Steinhuserberg, 0,75 Punkte dahinter Eveline Linggi. Beide haben noch Chancen auf den Titel, falls Gäumann am Eidgenössischen unter 57,50 Punkten bleibt.

Im Rennen um den silbernen Kranz der Jahreszweitbesten ist ausserdem noch Mélissa Suchet vom Club de Lutte Pays-d’Enhaut. Auch bei den Meitli 1 gewann mit Audrey Ayer vom Club de Lutte Veveyse in Boveresse die Schwingerin das Fest, die die Jahreswertung anführt. Zwar unterlag sie im Schlussgang nach 2.26 Minuten dem Übersprung von Blanche Morier vom Club de Lutte Paysd'Enhaut. Das Fest gewonnen hat sie trotzdem – nach fünf Siegen war sie für Morier nicht mehr einholbar. Für Ayer ist es der fünfte Festsieg in Folge und der siebte in diesem Jahr. Damit hat sie bereits vor dem Eidgenössischen in Huttwil den goldenen Zweig als Jahresbeste auf sicher.

Auch der Rest des «Podests» steht bereits fest. Allerdings müssen Morier und die Bernerin Laura Schlüchter noch klären, wer den silbernen und wer den bronzenen Zweig bekommt. Aktuell liegt Schlüchter mit 2,25 Punkten Vorsprung auf Morier auf Rang zwei. Bei den Meitli 2 bezwang im Schlussgang die Bernerin Nina Künzi ihre Trainingskollegin Vera Schlüchter. Dafür brauchte sie nur 27 Sekunden und ihren Lätz. Auch die fünf vorhergehenden Gänge gewann sie alle mit Höchstnote, sammelte also im Verlauf des Tages die maximal möglichen 60 Punkte. Künzi siegte in diesem Jahr an neun der bisher elf Feste und ist als Jahresbeste nicht mehr einholbar. Auf Rang zwei liegt ebenfalls schon !x Silja Amstutz von der Schwingersektion Hergiswil und auf Rang drei die ein Jahr jüngere Vera Schlüchter (beide Bernerinnen). Auch bei den Zwergli hat sich im Verlauf der Saison eine Dominatorin herausgeschält. Svenja Graf von den Bernerinnen stand an jedem einzelnen Frauen- und Meitlischwingfest 2025 im Schlussgang, wurde sieben Mal als Siegerin geschultert und hat den goldenen Zweig bereits auf sicher. In Boveresse stellte sie im Schlussgang gegen Rachel Loperetti vom Club de Lutte Estavayer-Le-Lac und gewann so das Fest. Loperetti liegt in der laufenden Jahreswertung auf Rang drei hinter Anna Ayer vom Club de Lutte Veveyse. Die beiden trennen 0,75 Punkte, das Rennen um Rang zwei und drei wird also eng. Das Eidgenössische Frauen- und Meitlischwingfest, das letzte Schwingfest der Saison, !ndet am Sonntag, 24. August, in Huttwil statt. Ist es geschwungen, erhalten die drei Bösesten jeder Alterskategorie eine Auszeichnung, bei den Aktiven ist das der goldene Kranz und der Titel der Schwingerkönigin. GW /RED