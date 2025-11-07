GEGENDARSTELLUNG

Die BLS bedauerte darin den Umstand, dass sich der Anschluss ans Fernwärmenetz verzögere.

In der Ausgabe vom 24. Oktober 2025 wurde über die provisorische Heizungsanlage für den umgebauten Bahnhof Kandersteg berichtet.

Das Unternehmen Naturwärme Kandersteg bestreitet diese Verzögerung und verlangt eine Richtigstellung: «Es ist seit Beginn der Kommunikation zur neuen Naturwärme bekannt, dass die Fernleitungen im Gebiet des Bahnhofes per Ende 2027 / Anfang 2028 gebaut werden und das Gebiet erschlossen wird. Dieser Umstand ist auch der BLS von Beginn an bekannt. Das Provisorium dient zur Überbrückung bis zum eigentlichen Anschluss an die neue Fernheizung. Somit kann die BLS, als Neukunde, optimal bedient werden. Die getätigte Kommunikation seitens BLS ist daher falsch.»

RED