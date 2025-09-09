Immobilien Immobilien
Gelbes Abenteuer auf dem Irfig

  09.09.2025 Kandersteg
Eine unter 400: Die gelben Quietschenten sorgten am Samstag in Kandersteg für Unterhaltung mit ihrem Wettkampf. BILD: MICHAEL SCHINNERLING.
Am Samstag war mein grosser Tag: das allererste Gummienten-Rennen in Kandersteg zugunsten der Stiftung Wunderlampe. Eine Stunde voller Strömung, Spannung und Schnattern – zusammen mit 400 weiteren Enten – und ich mittendrin.

Also, ich war am Samstag ...

