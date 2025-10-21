Immobilien Immobilien
Gelungener Saisonauftakt mit neuen Trikots

  21.10.2025 Sport
Das U18-Team der Frutiger dankt Sponsorin Paula Gerber von den Engstligenalp-Bahnen für die neuen Trikots. BILD: SARAH WNUK
Am Samstag eröffnete der Volleyballclub (VBC) Frutigen die neue Meisterschaftssaison mit einem besonderen Anlass. Während drei Heimspielen verschiedener Kategorien wurde die neue Clubkleidung präsentiert und gleichzeitig das 40-Jahr-Jubiläum des Vereins ...

