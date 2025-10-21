Gelungener Saisonauftakt mit neuen Trikots

Am Samstag eröffnete der Volleyballclub (VBC) Frutigen die neue Meisterschaftssaison mit einem besonderen Anlass. Während drei Heimspielen verschiedener Kategorien wurde die neue Clubkleidung präsentiert und gleichzeitig das 40-Jahr-Jubiläum des Vereins ...

Am Samstag eröffnete der Volleyballclub (VBC) Frutigen die neue Meisterschaftssaison mit einem besonderen Anlass. Während drei Heimspielen verschiedener Kategorien wurde die neue Clubkleidung präsentiert und gleichzeitig das 40-Jahr-Jubiläum des Vereins gefeiert.

SARAH WNUK

Den Start machte das U18-Team, welches das Volleyballnetz aufstellte und sich auf das Spiel gegen Thun-Strättligen vorbereitete. Kurz darauf traf Paula Gerber der Engstligenalp-Bahnen ein – mit einem grossen Paket im Gepäck: neue Vereinstrikots für die Juniorinnen. Die Engstligenalp-Bahnen unterstützen den Nachwuchs des VBC Frutigen als Sponsorin. Nach einem gemeinsamen Foto bedankte sich das Team herzlich für die grosszügige Unterstützung.

Unter der Leitung von Teamcaptain Sina von Känel begann das Aufwärmen: Kraftübungen, Dehnen, Balltraining und dynamische Gruppenübungen. Trainerin Doris Wäfler gab klare Anweisungen und letzte wichtige Tipps vor dem Spiel: «Steh näher zur Linie!», «Ruft euch jeweils zu, wer den Ball übernimmt!»

Mit einer Münze wurde entschieden, welches Team beginnt. Frutigen startete. Seit dem Sommer gibt es viele neue Gesichter in der U18-Gruppe, was für frischen Wind sorgt. Vor Spielbeginn besprach das Team zusammen mit Doris Wäfler nochmals die Positionen im Kreis. Während des Spiels feuerten sich beide Teams, Strättligen und Frutigen, lautstark an. «Allez Frutigen!» und «Let’s go Strättligen!» hallte es durch die Halle. Frutigen spielte konzentriert und mit grossem Einsatz, doch das Spiel gewann schliesslich Strättligen mit 3:1 (22:25, 16:25, 25:17, 25:27). Wie Doris Wäfler sagt: «Das Ziel in der U18 für die kommende Saison ist, dass alle Spielerinnen etwa gleich viel Spielerfahrung sammeln und dabei möglichst viele Sätze und Spiele gewinnen können.»

Weitere Ergebnisse

Auch die anderen Teams des VBC Frutigen starteten erfolgreich in die neue Saison. Das U20-Team hatte sein erstes Meisterschaftsspiel auswärts gegen Volley Muri Bern und gewann mit 3:0 (25:21, 25:18, 25:21). Sein Ziel für die Saison ist es, in seiner Gruppe den ersten Rang zu erreichen. Die 4.-Liga-Damen traten gegen den VBC Obersimmental an und gewannen das Spiel mit 3:1 (25:13, 20:25, 25:17, 25:21). Auch hier ist das Ziel der Mannschaft klar: Sie wollen in dieser Saison den Gruppensieg holen und damit den Wiederaufstieg in die 3. Liga schaffen. Zum Abschluss wurde draussen das Jubiläum gefeiert – bei Chäsbrägel, Kaffee und Kuchen. Ein gelungener Start in die neue Saison und ein schöner Tag für den Volleyballclub Frutigen.