BIATHLON Am vergangenen Wochenende fand in der Lenzerheide der zweite Sommerbiathlon der Saison 2023 / 24 statt. Auch Leandra Sieber (SC Kandersteg) war mit von der Partie. An diesem Wettkampf wurde ein neues Format im Juniorenbereich ausprobiert: eine Single-Mixed-Staffel. ...