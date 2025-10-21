Gelungener Sponsorenlauf – ein Fest für die Familie

Nach sechs Jahren Pause fand am vergangenen Sonntag auf dem Gelände des FC Frutigen wieder ein Sponsorenanlass statt – diesmal in völlig neuem Gewand. Statt wie bisher Runden zu laufen, die Teilnehmenden absolvierten einen abwechslungsreichen Parcours mit vielen ...

Nach sechs Jahren Pause fand am vergangenen Sonntag auf dem Gelände des FC Frutigen wieder ein Sponsorenanlass statt – diesmal in völlig neuem Gewand. Statt wie bisher Runden zu laufen, die Teilnehmenden absolvierten einen abwechslungsreichen Parcours mit vielen fussballerischen Herausforderungen. Gleichzeitig wurde das Sponsoring erstmals digital über eine App abgewickelt.

PETER SCHMID

Die Neuerungen stellten die Organisatoren zunächst vor einige Herausforderungen. Doch am Ende zahlte sich der Mut zur Veränderung aus: Der Tag wurde zu einem vollen Erfolg – sportlich wie gemeinschaftlich.

Der Parcours bestand aus drei Stationen, aus Torwandschiessen, Fussballgolf sowie einem Hindernisparcours mit Ball. In altersdurchmischten Zweierteams traten die Spielerinnen und Spieler an, sammelten Punkte und damit auch Sponsorengelder für ihren Verein. Dabei stand nicht nur der sportliche Ehrgeiz im Vordergrund, sondern auch das Miteinander: So war es keine Seltenheit, dass ein junger Junior gemeinsam mit einem Aktivspieler antrat und von dessen Tipps pro!tieren konnte.

Bereits in den frühen Morgenstunden, als noch der Tau auf dem Rasen lag, starteten die ersten Teams. Bis zum Nachmittag herrschte reges Treiben auf dem Platz. Eltern, Grosseltern, Sponsoren und weitere Zuschauerinnen und Zuschauer feuerten die Teilnehmenden an und sorgten für eine fröhliche Stimmung. Als Belohnung für ihren Einsatz erwartete die Kinder und Jugendlichen nach dem Parcours eine Bratwurst oder ein Hotdog, dazu ein Getränk und die Möglichkeit, den Tag gemeinsam mit Familie und Freunden im Klubhaus ausklingen zu lassen.

Das neue Format hat sich eindeutig bewährt: Der Anlass brachte die ganze Fussballfamilie zusammen und vermittelte Spass, Teamgeist und sportlichen Ehrgeiz – ganz im Sinne des Vereins. Gleichzeitig wurde ein wertvoller Beitrag an die Vereinskasse geleistet. Ein rundum gelungener Tag für den FC Frutigen.