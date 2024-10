Gemeindewahlen in Reichenbach

Am Sonntag, 24. November, werden die Gemeinderatsmitglieder gewählt. Am Freitag, 11. Oktober, endete die Frist für die Einreichung von Wahlvorschlägen. Die Kandidierenden stehen nun fest.



Wahl des Gemeinderats

Bieri Patricia, parteilos, Wengi, neu

Bühler André, SVP, Faltschen, neu

Eymann Alex, FDP, Reichenbach, neu

Lehmann Hans Rudolf, FDP, Kien, bisher

Luginbühl Daniela, SVP, Scharnachtal, bisher

Mani Lukas, parteilos, Scharnachtal, neu

Maurer Stefan, EDU, Wengi, bisher

Trachsel Timo, FDP, Reichenbach, neu

Zedi Hans, SVP, Reichenbach, neu



Die Wahlen der Gemeinderatsmitglieder finden am Sonntag, 24. November 2024 statt. An diesem Sonntag wird auch über vier Bundesvorlagen und in Reichenbach über zwei kommunale (Gemeinde-) Vorlagen abgestimmt. Das Abstimmungs- und Wahlmaterial wird zusammen verschickt und sollte ca. Anfang November 2024 bei den StimmbürgerInnen eintreffen. Ein allfälliger zweiter Wahlgang würde am 15. Dezember 2024 stattfinden.

Das Amt des Obmanns wurde bereits im September 2024 in stiller Wahl besetzt. Martin Gerber, SVP, Faltschen, wird dem Gemeinderat vier Jahre als Präsident vorstehen.

Gemeindepräsidium

Beim Gemeindepräsidium ist nur ein Wahlvorschlag eingegangen: Schranz Beat, FDP, Scharnachtal, neu. Diese Wahl erfolgt somit im stillen Wahlverfahren durch den Gemeinderat an der Sitzung vom Donnerstag, 31. Oktober 2024.

Gemeindevizepräsidium

Beim Gemeindevizepräsidium ist innert der Frist kein Wahlvorschlag eingegangen. Die neue Wahlanordnung wird am Donnerstag, 31. Oktober 2024, durch den Gemeinderat beschlossen und anschliessend publiziert.