Gemeinschaft, Berge und Begeisterung

Am vergangenen Wochenende feierte die Alpinschule Adelboden Kandersteg ihr 30-Jahr-Jubiläum. Trotz grauer Wolken, Wind und zeitweisem Regen fand das Fest planmässig statt – mit reger Beteiligung und einem vielseitigen Programm.

Herbstliche Dekorationen, Musik und ein kulinarisches Angebot mit Raclette, Kürbissuppe und Gebäck sorgten für einen stimmigen Rahmen. Viele Besucherinnen und Besucher liessen sich vom wechselhaften Wetter nicht abschrecken und nutzten die Gelegenheit, vorbeizuschauen. Über beide Tage verteilt fanden verschiedene Workshops statt. Themen wie Drytooling, Slackline, Harassenklettern oder Käseherstellung boten Einblicke in unterschiedliche Bereiche des Bergsports und der alpinen Kultur. Der XPeaks-Vortrag am Samstagabend zog zusätzlich viele Interessierte an. Das Fest bot auch Raum für Begegnungen: Ehemalige, Aktive und Gäste tauschten Erinnerungen aus und blickten auf drei Jahrzehnte Alpinschule zurück. Ein Dank gilt den zahlreichen Helferinnen und Helfern, den Bergführerinnen und Bergführern, den Sponsoren sowie allen Besucherinnen und Besuchern. Das Jubiläum zeigte, dass die Alpinschule auf eine engagierte Gemeinschaft zählen kann – auch bei weniger idealem Wetter.

