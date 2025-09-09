Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Generationenprojekt für 300 Personen

  09.09.2025 Frutigen
Später werden Bagger zum Einsatz kommen. Von links: Niklaus Schwarz, Ryser Ingenieure AG, Ueli Schneider, Präsident, und Andreas Egger, Brunnenmeister der Wasserversorgungsgenossenschaft Frutigen beim Spatenstich zum Stufenpumpwerk Waldegg. BILD: MARCEL MARMET
Später werden Bagger zum Einsatz kommen. Von links: Niklaus Schwarz, Ryser Ingenieure AG, Ueli Schneider, Präsident, und Andreas Egger, Brunnenmeister der Wasserversorgungsgenossenschaft Frutigen beim Spatenstich zum Stufenpumpwerk Waldegg. BILD: MARCEL MARMET

Mit dem Anschluss der Wasserversorgung Loo an das Netz der Wasserversorgungsgenossenschaft Frutigen entstehen 2,8 Kilometer neue Hauptleitungen und zehn neue Hydranten. Am Freitag erfolgte der Spatenstich für das Stufenpumpwerk Waldegg.

Ueli Schneider, ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote