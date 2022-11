Generationenwechsel beim HGV

In einer Kampfwahl wurde Patrick Künzi an der Hauptversammlung des Handwerker- und Gewerbevereins zum neuen Präsidenten gewählt – und damit zum Nachfolger seines Vaters.

Nichts deutete an der Hauptversammlung des HGV Adelboden darauf hin, dass die Vereinsführung von einer Familiengeneration zur nächsten gereicht würde. Präsident Fritz Künzi eröffnete die Versammlung vor gut 50 Mitgliedern. Sein Jahresbericht wurde ebenso diskussionslos genehmigt wie die Jahresrechnung, die mit einem Plus abgeschlossen hatte. Auch das Budget, in dem ebenfalls ein kleiner Gewinn ausgewiesen wird, wurde genehmigt. Der Mitgliederbeitrag wurde von der Versammlung auf Antrag des Vorstandes auf gleicher Höhe belassen.

126 Mitglieder zählt der Verein. Der Bestand bleibt damit gegenüber dem Vorjahr unverändert, neben den drei Neueintritten vermeldete Sekretärin Andrea Hari ebenso viele Austritte.

Und dann kamen die Wahlen. Zur Überraschung einiger verkündete Fritz Künzi, dass er nach seinem jahrelangen Engagement zurücktreten werde, und präsentierte mit alt Gemeinderat Marcel Zimmermann (Zimmis Bau GmbH) auch gleich einen Nachfolger. Doch aus der Versammlung kam ein unerwarteter Gegenvorschlag: Patrick Künzi (Abteilungsleiter bei der Holzbau Burn AG), der Sohn des noch amtierenden Präsidenten. Er wurde von Roger Galli, der für das Aktionskomitee sprach, als äusserst initiativ und kreativ beschrieben. Zudem würde eine Verjüngung dem Vorstand guttun, fand Galli. Die Versammlung entschied sich schliesslich für den 29-jährigen Künzi. Diskussionslos gewählt wurde dagegen Mathias Fankhauser (Geschäftsführer Hotel Adler) für den ausscheidenden Hotelexperten Ruedi Hauri.

Wie bereits letztes Jahr angekündigt worden war, findet die Gewerbeausstellung vom 17. bis 19. November 2023 im Parkhaus statt. Fritz Künzi übernimmt das Präsidium des Organisationskomitees. Er fand, dass er den frischgebackenen Präsidenten nicht gleich mit einer solchen Aufgabe zusätzlich belasten möchte.

PRESSEDIENST HGV ADELBODEN