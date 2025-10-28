Immobilien Immobilien
Generationenwechsel: Metzgerei wird weitergeführt

  28.10.2025 Adelboden
Jonas Lengacher (l.) freut sich mit Fritz Gempeler und dessen Frau Gabi auf den Neuanfang. Diese Woche wird das Schaufenster im frischen Stil eingerichtet. BILD: YVONNE BALDININI:
Der Fleischfachmann aus Aeschi, Jonas Lengacher, übernimmt ab dem ersten November die Adelbodner Traditionsmetzgerei von Fritz Gempeler, der auch künftig im Betrieb arbeiten wird. Für Letzteren ist es vor allem eine Entlastung und für Lengacher eine ...

