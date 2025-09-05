Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Geologische Faszination am Daubensee

  05.09.2025 Sport
Der Daubensee – Blick vom westlichen Ufer in Richtung Wallis. BILDER: JACQUELINE RÜESCH
Der Daubensee – Blick vom westlichen Ufer in Richtung Wallis. BILDER: JACQUELINE RÜESCH

Der Wanderweg an der Grenze zwischen den Kantonen Wallis und Bern ermöglicht eine Auszeit in den Alpen, bei welcher man entspannen und Kraft tanken kann. Die Wanderung führt ab der Bergstation Gemmipass zum und um den idyllisch gelegenen Daubensee.

JACQUELINE ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote