Gewerkschaftsbund begrüsst Ende der längeren Ladenöffnungszeiten in der Stadt Bern

  02.09.2025 Politik

Der Gewerkschaftsbund des Kantons Bern nimmt erfreut Kenntnis vom Entscheid des Regierungsrates, den Pilotversuch zu längeren Ladenöffnungszeiten in der Stadt Bern weder zu verlängern noch eine Gesetzesänderung anzustreben. Der Beschluss der Regierung bestätigt ...

