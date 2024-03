An der Hauptversammlung von Krattigen Tourismus konnte der Vorstand am vergangenen Montag einen Jahresgewinn von 7538 Franken präsentieren. Budgetiert war ein Verlust von rund 2800 Franken. Nach der Corona-Baisse sei die Zahl der Logiernächte rasant angestiegen, was den Verein und die ...