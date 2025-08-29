Immobilien Immobilien
Gibt es einen Berner Schwingerkönig?

  29.08.2025 Sport
Michael Moser (rechts) gegen Pirmin Reichmuth an der Brünigschwinget 2025. BILD: MARLIES BIRCHER
Michael Moser (rechts) gegen Pirmin Reichmuth an der Brünigschwinget 2025. BILD: MARLIES BIRCHER

Am Wochenende wird in Mollis GL der neue Schwingerkönig gekürt. Favoriten gibt es einige, keiner dominierte die Saison so klar wie in anderen Jahren. Man darf davon ausgehen, dass die grossen drei Teilverbände den König unter sich ausmachen. Mit Fabian Staudenmann und ...

