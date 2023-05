An der Generalversammlung der Gilde etablierter Schweizer Gastronomen in Rapperswil (SG) wurde Patric Maeder vom Waldhotel Doldenhorn und Landgasthof Ruedihus in Kandersteg als Aktivmitglied aufgenommen. Somit geht die fast 40-jährige Mitgliedschaft der Betriebe nahtlos weiter.

