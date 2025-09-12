Glanzleistungen beim Suldtalschiessen

An diesem historischen Anlass der drei Suldtalverbandsgesellschaften Krattigen, Reichenbach und Suldtalschützen Aeschi haben 71 Schützinnen und Schützen das Programm absolviert. Dabei wurden 64 Kranzresultate erzielt.

Bei hervorragenden Witterungsbedingungen erzielten die Teilnehmenden beim Gasthaus Suld ausserordentlich gute Resultate, wie der Suldtalverband mitteilt. Als Tagessieger – nicht zum ersten Mal – wurde Manfred Schenk von den Suldtalschützen Aeschi aufgerufen. Er erzielte das Maximalresultat von 75 Punkten.

Dicht dahinter platzierte sich die Damensiegerin Alexandra Loat (Krattigen), der Veteranensieger Jürg Schick (Krattigen) sowie Marc Zurbriggen (Suldtalschützen) mit jeweils 74 Punkten. Ebenfalls ein Super-Resultat mit einem Total von 70 Punkten lieferte der Sieger der Jungschützen/Junioren, Pablo Schranz von den Krattigen-Schützen, ab. Beim Mittagessen im Gasthaus Suld und der anschliessenden Rangverkündigung wurden die erfolgreichen TeilnehmerInnen des Traditionsanlasses gebührend gefeiert.

RED

Ranglistenauszug Tagessieger: Manfred Schenk, Suldtalschützen, 75 Punkte. Kategorie Damen: Alexandra Loat, Krattigen, 74. Veteranen: Jürg Schick, Krattigen, 74. Marc Zurbriggen, Suldtalschützen, 74. Markus Indermühle, Krattigen, 73. Theo Balmer, Krattigen, 73. Florian Riesen, Krattigen, 73. Werner Loat, Krattigen, 73. Marc von Känel, SG Reichenbach, 72. Martin Bütikofer, Krattigen, 71. Christian Kummer, Krattigen, 71. Martin Grossen, Suldtalschützen, 71. Hans Lengacher, Suldtalschützen, 71. Junioren: Pablo Schranz, Krattigen, 70. Kurt Schick, Krattigen, 70. Manuela Kissling, Suldtalschützen, 69. Micha Morgenegg, Krattigen, 69. Michael Kummer, Krattigen, 69. Andreas Hari, Suldtalschützen, 69. Dominik Jung, Suldtalschützen, 69. Aron Schranz, Krattigen, 69.