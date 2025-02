Am 13. Herbtschtmonet 1925 isch dr Gödi im Tellefäld uf d Wält cho. Siner Elterä, Schneider Gottlieb u d Hermine geb. Stoller, hi denn scho 2 Miitleni u äs Büebi ka. Di vier Chind hi dörfä glücklich zämä ufwagsä. Id Schuel si si vom ...