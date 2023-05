Grosse Zustimmung für Mitholz-Kredit

In seiner Sondersession behandelte der Nationalrat unter anderem den Verpflichtungskredit für die Räumung des ehemaligen Munitionslagers Mitholz. Nach vergleichsweise kurzer Diskussion wurde der Antrag mit 180 zu 5 Stimmen bei 8 Enthaltungen angenommen. Ein Teil der SVP-Fraktion wollte das Geschäft an den Bundesrat zurückweisen. Der Minderheitsantrag wurde jedoch mit 167 zu 22 Stimmen abgelehnt. Als Nächstes geht die Vorlage an den Ständerat, der ab dem 30. Mai tagt.