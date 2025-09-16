Grosser Aufwand – viel Applaus

Am Samstagnachmittag, dem 13. September, wurde zum 100-jährigen Jubiläum des Turnvereins Krattigen (TV) die legendäre «Chrattig Classic» rund um das Mehrzweckgebäude Krattigen organisiert. Am Abend zeigten dann alle Turnriegen ihr Können – sehr ...

Am Samstagnachmittag, dem 13. September, wurde zum 100-jährigen Jubiläum des Turnvereins Krattigen (TV) die legendäre «Chrattig Classic» rund um das Mehrzweckgebäude Krattigen organisiert. Am Abend zeigten dann alle Turnriegen ihr Können – sehr zur Freude der rund 250 Besucherinnen und Besucher.

Zum Jubiläum wurde die «Chrattig Classic» wiederbelebt. Früher brachte dieser Anlass das ganze Dorf auf die Beine, um gemeinsam einen Postenlauf zu absolvieren. «Gerne wollten wir diese Tradition zum Jubiläum wieder aufleben lassen», so Präsidentin Angela Baumann.

Es gab ein Seilziehen, Gewürze erraten, einen Pedalo-Parcours, eine Slackline und Weitsprung, ein Intervalltraining, einen Parcours mit Fussball, diverse Turnübungen und ein Quiz zur Geschichte des TV Krattigen.

Am Abend durften sich die Teilnehmenden zurücklehnen und in der Mehrzweckhalle das grossartige Programm des Turnvereins geniessen. Die Riegen – etwa das Eltern-Kind-Turnen – erinnerten an die Teilnahme am Eidgenössisches Turnfest 1967. Beim Kinderturnen stand das Gründungsjahr im Fokus, und die Jugendriegen präsentierten einen Wettkampf und ein Fest aus früheren Zeiten. So liessen alle Riegen 100 Jahre Geschichte des TV Krattigen Revue passieren. Durch das Programm führten Emily Essig und Beni Maurer mit humorvollen Geschichten und Anekdoten. Im Anschluss sorgte die Band Schocco-Rocco mit Rock, Folk und Country für ausgelassene Partystimmung.

Begeistertes Publikum

Viele Stunden wurde für das Samstagabendprogramm geübt. Dass der TV Krattigen ein breites Riegenangebot hat, ist bekannt – doch wie eindrucksvoll die einzelnen Riegen turnen können, weiss man seit Samstag ganz genau. Das Publikum zeigte sich begeistert und spendete lang anhaltenden Applaus für die Darbietungen.

«Es war extrem schön, was heute alle Riegen gezeigt haben. Und ein grosser Dank geht auch an all die 50 Helferinnen und Helfer, die zum Gelingen beigetragen haben», so die Präsidentin. Die Helferinnen und Helfer waren unter anderem das Küchenteam, die Riegenleiterinnen und -leiter, die dafür sorgten, dass jede Turngruppe perfekt auf den grossen Abend vorbereitet war, sowie die vielen Helfenden, die bei der «Chrattig Classic» im Einsatz standen.

«Und wir suchen noch Riegenleiter für die Jüngeren – wer Lust hat, kann sich gerne bei uns melden», so Baumann.

Mehr zum Verein unter: tvkrattigen.ch

Die Riegen des TV Krattigen und ihre Darbietungen Kinder und Jugendliche:

• ELKI-Turnen (Eltern-Kind-Turnen): Teilnahme am Eidgenössischen Turnfest

• KITU (Kinderturnen): TV Krattigen im Gründungsjahr 1925

• JUGI 1 und JUGI 2 (Jugendriegen): Wettkampf und TV-Fest in früheren Zeiten

Erwachsene:

• Fit & Fun: TV-Jahresmeisterschaften und TV Krattigen im Jahr 2025

• Fit & Fun im Alter: TV auf Reisen

MICHAEL SCHINNERLING