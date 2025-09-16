Immobilien Immobilien
Grosser Aufwand – viel Applaus

  16.09.2025 Krattigen
Alt und Jung, Gross und Klein feierten zusammen. BILD: MICHAEL SCHINNERLING
Am Samstagnachmittag, dem 13. September, wurde zum 100-jährigen Jubiläum des Turnvereins Krattigen (TV) die legendäre «Chrattig Classic» rund um das Mehrzweckgebäude Krattigen organisiert. Am Abend zeigten dann alle Turnriegen ihr Können – sehr ...

