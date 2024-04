SCHWINGEN Am Frühjahresschwinget in Zäziwil schlug die Stunde des 26-jährigen Jan Wittwer. Vor 800 Zuschauern und in einem Teilnehmerfeld von 114 Schwingern siegte der Turnerschwinger der Sektion Aeschi im Schlussgang gegen den Emmentaler Lars Zaugg.

Die ...