Grosser Sieg für Marcel von Känel in Aeschiried

  30.09.2025 Sport
Zwar gewann Sven Burkhalter (links) den Schlussgang des Jahrgangs 2008, dennoch konnte sich daneben Marcel von Känel als Kategoriensieger feiern lassen.
Einen Tag bevor die Aktiven am Chemihütte-Schwinget starteten, war die Reihe an den besten Nachwuchsschwingern im Kanton. Dabei konnten sich die zwei Frutigländer Marcel von Känel und David Reichen für den Schlussgang qualifizieren. Beide verloren jeweils ihr Duell, ...

