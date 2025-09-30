Grosses Interesse am «Frutigländer»30.09.2025 Frutigen
Schweizer Jugend liest! Das gilt gerade auch fürs Frutigland: Aufmerksam betrachten die Teilnehmenden des Polysportcamps den Bericht in der letzten Freitag-Ausgabe über ihr gelungenes Camp in der Widi-Sporthalle Frutigen.
