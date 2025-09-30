Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Grosses Interesse am «Frutigländer»

  30.09.2025 Frutigen
TEXT / BILD: THOMAS FEUZ
TEXT / BILD: THOMAS FEUZ

Schweizer Jugend liest! Das gilt gerade auch fürs Frutigland: Aufmerksam betrachten die Teilnehmenden des Polysportcamps den Bericht in der letzten Freitag-Ausgabe über ihr gelungenes Camp in der Widi-Sporthalle Frutigen.

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote