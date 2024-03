Grosses Kino in Adelboden

Ein englischsprachiger Actionfilm, der im Berner Oberland spielt: «No Time To Think» wird im Ciné Rex gezeigt. Produzent Angelo Borer hofft, dass sein Herzensprojekt Anklang finden wird.

MARIA STEINMAYR

Die Premiere des Films «No Time To Think» fand bereits im vergangenen Juli statt und war laut Angelo Borer ein Erfolg. Seitdem läuft der Film in Schweizer Kinos, am kommenden Dienstag auch in Adelboden. Borer, der sowohl Produzent als auch Hauptdarsteller ist, wird persönlich anwesend sein und freut sich auf das heimische Publikum.

Dem Publikum dürften viele Schauplätze im Film bekannt vorkommen, denn Adelboden diente als Hauptdrehort. So wurden etwa auf dem Dorfplatz, im «Time Out» und im Apart Hotel Szenen gedreht. Auch die umliegende Natur wie die Engstligenalp und die Cholerenschlucht wurden miteinbezogen.

Warum ausgerechnet Adelboden?

Die Idee für den Drehort entstand bei der Eröffnung des Apart Hotels, bei der Angelo Borer mit seiner Stepptanzschule auftrat. Damals lernte er den Eigentümer Chris Rosser kennen, der sofort von der Idee des Films begeistert war. Rosser stellte sein Hotel zur Verfügung und unterstützte Borer bei der Umsetzung. «Der Streifen ist etwas untypisch für Adelboden, aber eine andere Herangehensweise schadet nie. Ich hoffe, dass viele Menschen den Film sehen werden», so Rosser. Auch er selbst freue sich bereits auf die Vorstellung und bewirbt diese mit einem Kombiangebot in seinem Restaurant Mister Cordon.

Klassisches Blutvergiessen

Die Handlung ähnelt jener anderer Actionfilme. Der ehemalige CIA-Agent James Taylor, gespielt von Borer selbst, führt mit seiner Familie ein luxuriöses Leben in der Schweiz. Allerdings kein harmloses: Denn bei seinem früheren Arbeitgeber hat er einen Datenträger mitgehen lassen. Die Agentin Rachel Adams, gespielt von Kampfkunst-Star Cynthia Rothrock, soll diesen zurückholen und entführt dabei Taylors Tochter Sophie. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Haushälterin, verkörpert von der ehemaligen Miss Schweiz Nadine Vinzens.

Die 3. Säule aufgelöst

Der Produzent übernahm die komplette Finanzierung des Films. Dafür löste er seine 3. Säule auf und investierte sein Erspartes: «Ich habe viele Jahre Erfahrung als Schauspieler, doch ein eigener Film war immer mein Traum. Den konnte ich mir nun erfüllen.» Besonders begeistert war Borer von den Drehorten. «Ich bin ein Fan von Adelboden und habe auch privat viel Zeit hier verbracht. Deshalb wollte ich das Dorf gebührend in Szene setzen.» Statt eines geplanten Kurzfilms entstand so in nur neun Drehtagen ein 90-minütiger Actionfilm. Gedreht wurde auf Englisch. Laut Borer sollte das keine Verständnisschwierigkeiten verursachen. «Die Handlung ist problemlos nachvollziehbar.»

Hoffnung auf weltweite Vermarktung

Um die Authentizität zu wahren, sind einige der Dialoge sogar in Schweizerdeutsch gehalten und mit englischen Untertiteln versehen. Der Grund dafür ist Borers Hoffnung, den Film weltweit zeigen zu können. Wenn er damit Erfolg hat, besteht die Chance auf eine Fortsetzung – am Drehbuch schreibt er bereits.

Die Vorstellung findet am 12. März 2024 im Ciné Rex in Adelboden statt. Beginn 20 Uhr.

Abendprogramm: 18.30 Uhr: Eintreffen und Apéro. 18.45 Uhr: Abendessen im Mister Cordon. 19.45 Uhr: Verschiebung ins Kino. 20.00 Uhr: Filmvorstellung.