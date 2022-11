Gut besuchter Märit

Am vergangenen Samstag fand wieder der beliebte Adventsmärit in der Markthalle statt. Bereits kurz nach Türöffnung um neun Uhr trafen die ersten Interessierten ein, den ganzen Tag über herrschte reger Betrieb. Die BesucherInnen genossen es sichtlich, wieder durch die schön dekorierte Halle zu flanieren, sich zu treffen und auch mal ein Schwätzchen zu halten. Es gab vieles zu entdecken: Gestricktes, Gehäkeltes, Gebackenes, Eingemachtes, Karten, weihnachtliche Floristik und vieles mehr. Es hatte für jeden Geschmack etwas dabei, und so mancher Gegenstand wurde über den Standtisch gereicht und verkauft. Besonders beliebt waren in diesem Jahr die köstlichen Waren von «Vivis Donuts». Die fantasievollen Gebäckstücke gingen so rasch weg, dass der Stand schon deutlich vor dem Ende der Ausstellung geschlossen werden musste.

MONYA SCHNEIDER