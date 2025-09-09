Gute Stimmung und neue Pläne beim Ferienpass-Apéro

Bereits zum dritten Mal lud das Ferienpass-Team am Dienstag zum Ferienpass-Apéro in die Badi Lounge Frutigen ein. Zahlreiche VeranstalterInnen und Sponsoren folgten der Einladung und wurden herzlich empfangen.

Bereits zum dritten Mal lud das Ferienpass-Team am Dienstag zum Ferienpass-Apéro in die Badi Lounge Frutigen ein. Zahlreiche VeranstalterInnen und Sponsoren folgten der Einladung und wurden herzlich empfangen.

Bei einem reichhaltigen Buffet bot sich Gelegenheit zum Austausch, zum Knüpfen neuer Kontakte, zum gemütlichen Beisammensein – und natürlich bereits zum Sammeln erster neuer Ideen für den nächsten Ferienpass. Besonders schön war es für viele, endlich die Menschen hinter den Telefonaten und E-Mails persönlich kennenzulernen und den Namen ein Gesicht zuordnen zu können.

Für das Ferienpass-Team war es ein durch und durch gelungener Anlass. Es freut sich immer sehr über die wertvolle Unterstützung der Sponsoren und über das vielfältige Engagement der Anbieter, die das Ferienpass-Programm jedes Jahr möglich machen. Der Abend war geprägt von guter Stimmung, spannenden Gesprächen und viel Dankbarkeit gegenüber all jenen, die zum Erfolg des Ferienpasses 2025 beigetragen haben. Nun gönnt sich das Ferienpass-Team eine kleine Pause – bevor es im Januar mit mehr Teammitgliedern, frischen Ideen und voller Elan wieder an die Arbeit geht. Der nächste Ferienpass findet vom 13. bis 25. Juli 2026 statt.

NICOLE WEGMÜLLER