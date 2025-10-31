Immobilien Immobilien
«Gutes Standortmarketing wäre ein Fortschritt»

  31.10.2025 Frutigen
Als Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Frutigen weiss Andreas Trachsel, wo der Schuh drückt und was gut funktioniert. BILD: HANS RUDOLF SCHNEIDER
In zwei Wochen öffnet die Gewerbeausstellung in der Sporthalle Widi ihre Tore. Das Frutig-Gwärb wird sich in seiner Vielfalt präsentieren. Andreas Trachsel, Präsident des Handwerker- und Gewerbevereins Frutigen (HGVF), äussert sich im Interview über den ...

