Gynäkologiepraxis Frutigen wird eigenständig weitergeführt

Dr. med. Deny Saputra übernimmt die Gynäkologiepraxis im Stattmattehus von der Spitäler fmi AG und führt sie ab 1. September 2025 eigenverantwortlich weiter. Er wird als Belegarzt in den Spitälern Frutigen und Interlaken gynäkologische Operationen durchführen sowie Geburten in Interlaken begleiten.

Deny Saputra hat im Juli 2024 von der Frauenklinik des Spitals Linth in Uznach (SG) zur Spitäler fmi AG gewechselt. Seither ist er als Leitender Arzt Gynäkologie / Geburtshilfe Frutigen tätig und betreibt die Gynäkologiepraxis im Stattmattehus. Bisher befand sich die Praxis im Besitz der Spitäler fmi AG. Das Unternehmen hatte sie von Dr. med. Norbert Müller Strobelt übernommen, um ihren Fortbestand nach dessen Pensionierung sicherzustellen.

Nun hat sich Deny Saputra entschieden, die Praxis zu übernehmen und eigenständig weiterzuführen. «Obwohl es ein anspruchsvolles Jahr war, habe ich mich sehr gut in Frutigen eingelebt», sagt Saputra. «Ich wurde herzlich aufgenommen und konnte bereits einen erfreulichen Kundinnenstamm aufbauen.»

Gynäkologiepraxis bietet umfassendes Angebot rund um die Frauengesundheit

Deny Saputra deckt in der Praxis das ganze Spektrum rund um die Frauengesundheit ab. Dazu gehören die regelmässigen Vorsorge-Untersuchungen sowie Beratungen zu Verhütungsfragen, Blutungsstörungen, Wechseljahrbeschwerden oder auch unerfülltem Kinderwunsch.

Auch die Schwangerschaftsbetreuung vor, während und nach der Geburt stellt er gerne sicher. «Dabei arbeite ich nach wie vor eng mit den Beleghebammen zusammen», sagt Saputra.

Alle ambulanten Angebote wie beispielsweise Voruntersuchungen, Ernährungsberatung, Geburtsvorbereitungskurse oder Rückbildung finden weiterhin in Frutigen statt, Geburt und Wochenbett am Spital Interlaken.

Die Gynäkologiepraxis Frutigen ist wochentags täglich geöffnet, Sprechstunden können telefonisch über 033 672 23 33 (bis 31. August 2025) und 033 671 17 77 (ab 1. September 2025) vereinbart werden. Mehr Angaben zum neuen Praxisangebot finden sich auf der Website: www.mahameru-zentrum.ch.

ZUR PERSON

Dr. med. Deny Saputra ist in Indonesien aufgewachsen und wechselte 2012 nach Deutschland, wo er an verschiedenen Spitälern tätig war und an der Universitätsfrauenklinik Jena promovierte. Er ist Facharzt Gynäkologie und Geburtshilfe und verfügt über den Fähigkeitsausweis (SIWF) Schwangerschaftsultraschall. Zusätzlich hat er mehrere wissenschaftliche Arbeiten verfasst und verfügt über einen Master of Business Administration (MBA) sowie einen Master of Health Business Administration (MHBA). Vor seinem Wechsel zur Spitäler fmi AG war er als leitender Arzt an der Frauenklinik des Spitals Linth in Uznach (SG) tätig.