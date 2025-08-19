Handmähmeisterschaft lockt nach Frutigen

Während dieses Anlasses werden Teilnehmende aus der Ostschweiz, Innerschweiz und dem Frutigland sich im sauberen und schnellen Mähen mit der ...

Am Sonntag, 24. August, wird oberhalb der Kirche Frutigen die traditionelle Handmähmeisterschaft ausgetragen.

Während dieses Anlasses werden Teilnehmende aus der Ostschweiz, Innerschweiz und dem Frutigland sich im sauberen und schnellen Mähen mit der Sense messen. Frauen, Männer und Kinder zeigen ihr Können. Bewertet wird Präzision und Tempo. Für die Besten des Tages gibt’s am Abend einen Eichenlaubkranz, die Kinder erhalten einen Zweig. In der Märithalle Frutigen sorgt eine Festwirtschaft ganztags für das leibliche Wohl. Zudem gibt es eine Tombola, in der ein Kuhkalb als Hauptpreis gewonnen werden kann.

Weitere Infos unter: www.handmaehen.ch