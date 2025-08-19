Immobilien Immobilien
Handmähmeisterschaft lockt nach Frutigen

  19.08.2025 Frutigen

Am Sonntag, 24. August, wird oberhalb der Kirche Frutigen die traditionelle Handmähmeisterschaft ausgetragen.

Während dieses Anlasses werden Teilnehmende aus der Ostschweiz, Innerschweiz und dem Frutigland sich im sauberen und schnellen Mähen mit der ...

