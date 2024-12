Dr Hans Stoller-Burgener isch am 17. Juli 1943 als eltischts vo vier Chind vor Marie u em Hans Stoller-Trummer a Achere gebore. Si hii ä strengi, aber schöni Chindhiit gha. Denn hii si no müesse luufe vo dahiime uf ds Hore u vo dert all Tag z Fuess i d Schuel.

