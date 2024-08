Happy Birthday, Schweiz!

Nachfolgend der berühmte Rütlischwur

in der Version Friedrich Schillers

aus seinem Drama "Wilhelm Tell" (1. Auflage von 1804):



Man muss dem Augenblick auch was vertrauen.

– Doch seht, indess wir nächtlich hier noch tagen,

stellt auf den höchsten Bergen schon der Morgen

die glüh’nde Hochwacht aus – Kommt, lasst uns scheiden,

eh uns des Tages Leuchten überrascht.



Walther Fürst

Sorgt nicht, die Nacht weicht langsam aus den Thälern.



(Alle haben unwillkührlich die Hüte abgenommen und betrachten mit stiller Sammlung die Morgenröthe)



Rösselmann

Bei diesem Licht, das uns zuerst begrüsst

von allen Völkern, die tief unter uns

schwerathmend wohnen in dem Qualm der Städte,

lasst uns den Eid des neuen Bundes schwören.

– Wir wollen seyn ein einzig Volk von Brüdern*,

in keiner Noth uns trennen und Gefahr.

(alle sprechen es nach mit erhobenen drei Fingern)

– Wir wollen frey seyn wie die Väter waren,

Eher den Tod, als in der Knechtschaft leben.

(alle sprechen es nach mit erhobenen drei Fingern)

__________________

* dieser Vers wird oft als "einig Volk von Brüdern" zitiert, was zwar passend erscheint, jedoch nicht von Schiller stammt.