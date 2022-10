RADSPORT Schon am Samstag war die Strecke für die 31. Ausgabe des Mountainbike-Volksrennens im Gand von zahlreichen HelferInnen vorbereitet worden. Am Sonntag fiel dann pünktlich um 10 Uhr bei strahlendem Sonnenschein der Startschuss. In diesem Jahr begann der Renntag m...