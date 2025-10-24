Heimteam knapp geschlagen – Frauenpower siegt am Vogellisi-Cup

Die 16 Teams wurden am Samstag in der Curlinghalle begrüsst und spielten zwei Matches bei sehr guten Eisverhältnissen.

Am Abend genossen die Spieler den Chäsbrägel und die feinen Drinks im Time Out Pub, anschliessend ging es in den Alpenblick zum kulinarischen Highlight des Wochenendes. Der «Ausgang» im Wildstrubeldorf kam natürlich auch nicht zu kurz. Am Sonntag standen noch einmal zwei Spiele mit Stein und Besen auf dem Programm.

In einem spannenden Finalspiel unterlagen das einheimische Team mit Björn und Matthe Jungen, Dominik Schranz und Peter Oester den Frauen der Bern Capitals. Die ersten acht Quartette durften am Schluss einen schönen Preis der verschiedenen Sponsoren mit nach Hause nehmen. Der Curlingclub Adelboden freut sich, die Curler nächstes Jahr zum 10-Jahre-Jubiläumsturnier einzuladen.

RUDI HARI