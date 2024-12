Heizung löst Feuerwehreinsatz aus

Eine Standheizung wird mit Benzin oder Diesel betrieben. Das wiederum bedeutet, dass sie Sauerstoff verbraucht und Abgase ausstösst. Aus diesem Grund sollte man diese Aggregate in Tiefgaragen oder geschlossenen Räumen grundsätzlich nicht benützen.

Genau das tat aber ein Fahrzeugbesitzer in Frutigen. Am vergangenen Samstag schaltete er in der Einstellhalle der Migros seine Standheizung an – und setzte damit eine Kettenreaktion in Gang.

Weil die Heizung mehr Rauch erzeugte als üblich, ging ein Beobachter von einem Fahrzeugbrand aus und alarmierte die Feuerwehr. Diese ging wegen der Beschreibung – «brennendes Auto in Einstellhalle» – von einem grösseren Einsatz aus. Der Rettungsdienst wurde aufgeboten, ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter und ein Grosslüfter wurden angefordert – alles nicht nötig, wie sich vor Ort schnell herausstellte. Die Einsatzkräfte mussten gar nicht eingreifen. Die Feuerwehr Frutigen schreibt auf ihrer Website: «Die parallel aufgebotenen Feuerwehrkräfte zur Bereitstellung einer Autodrehleiter und eines Grosslüfters konnten bereits auf der Anfahrt abbestellt werden.»

MARK POLLMEIER