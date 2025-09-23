Herbstfahrt auf den Grenchenberg

Die Reise führte über die Autobahn nach Lyss, wo im Restaurant «Weisses Kreuz» bei Kaffee und Gipfeli Zeit zum Plaudern war. ...

Nach der Sommerpause startete der AHV-Dorfet mit einer herbstlichen Fahrt auf den Grenchenberg ins neue Programm 2025/26.

Die Reise führte über die Autobahn nach Lyss, wo im Restaurant «Weisses Kreuz» bei Kaffee und Gipfeli Zeit zum Plaudern war. Weiter ging es nach Büren an der Aare über die alte Holzbrücke, dann via Grenchen die recht steile Bergstrasse hinauf zum Restaurant «Unter Grenchenberg». Dort erwartete die Reisegruppe ein feines Mittagessen.

Wer Lust hatte, konnte sich anschliessend die Beine vertreten und dabei die schöne Aussicht geniessen. Die vielen zufriedenen Gesichter zeigten, wie sehr die Abwechslung vom Alltag und die Gesellschaft der Mitreisenden geschätzt wurden. Auf der Rückfahrt durchs Limpachtal war die Stimmung ebenso gelöst. Um 17.30 Uhr brachte der Chauffeur die Gruppe wohlbehalten zurück nach Reichenbach. Der nächste Anlass des AHV-Dorfet findet am Mittwoch, 22. Oktober 2025, im Kirchgemeindehaus Reichenbach statt – mit einem Auftritt der Jungjodler Frutigland.

RED