Herbstmärit in der Turnhalle Mitholz

Am letzten Samstag fand der 12. Herbst-Märit in der Turnhalle Mitholz statt. Durchgeführt wird dieser Märit vom Frauenverein Kandergrund-Mitholz und vom Gemischten Chor Kandergrund. Sehr viele Besucher nahmen das Angebot zum Mittagessen an. Eine chüschtige Märit-Suppe – eine Gerstensuppe – von Roland Ryter vom Restaurant Altels gekocht, bekam grosses Lob. Dazu gab es Wienerli oder eine deftige Schweinswurst von der Metzgerei Lengacher in Frutigen. Am Dessertbüffet stand ein reichhaltiges Angebot an Torten und Cakes bereit. Auch Glacé war dieses Jahr im Angebot. Dazu durfte ein feines Sängeroder Baileys-Kafi natürlich nicht fehlen. Derart gestärkt, konnten nun die vielseitigen selbstgemachten Handarbeiten und Gluschtigs aus der Region ergattert werden. Und danach blieb noch genügend Zeit für einen Spaziergang an der herrlich warmen Herbstsonne.

TEXT/BILD: KATHRIN JUNGEN