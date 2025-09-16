Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Herbstsession des Grossen Rats des Kanton Bern

  16.09.2025 Politik

Die Herbstsession stand ganz im Zeichen der Totalrevision des Sozialhilfegesetzes und der Änderungen des Steuergesetzes.

Das geltende Sozialhilfegesetz stammt von 2001 und ist inzwischen wirklich lückenhaft, weil seit 2022 Teile in das Gesetz über soziale ...

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote