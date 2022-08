Mülenen, Emdthal

VORSCHAU Die Stiftung Bad Heustrich öffnet am Samstag, 20. August, Tür und Tor. Ab 10 Uhr gibt es geführte Rundgänge, bei denen Besucher einen Einblick in die Wohngruppen und in verschiedene Werkstätten erhalten. Präsentiert wird zudem eine Vielfalt ...