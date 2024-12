Hiesige Handarbeiten mit viel Wert

Für den Weihnachtsmarkt vom vergangenen Wochenende hatten die Ausstellerinnen und Aussteller sich wieder allerhand einfallen lassen. Ihre Stände waren kreativ dekoriert und ihre Lieblingsstücke gut in Szene gesetzt. Ob Holz, Zement, Stoff, Garn, Wolle, Papier, Keramik oder andere Materialien: Im Umgang mit ihrem jeweiligen Rohstoff sind die HandwerkerInnen zu Spezialisten geworden. Das beachtliche Interesse, das die BesucherInnen an ihren Produkten zeigten, war eine grosse Bestätigung für ihr Schaffen. Mit ihren hiesigen Handarbeiten steigern sie den Wert und die Anerkennung regionaler Produkte und zeigen auf, dass man (fast) alles in der Nähe beziehen kann. Sowohl für die BesucherInnen als auch für die AusstellerInnen bleiben schöne Erinnerungen an den diesjährigen «Wiehnachtsmärit» in der Turnhalle.

RUTH STETTLER