Hightech für das Ticketing am Oeschinensee

  12.08.2025 Kandersteg
Die Ticketing-Pioniere Thomas Graf (Chef-Ranger) mit seiner Hündin Ella und Christoph Wandfluh (Verwaltungsratspräsident der Gondelbahn Kandersteg-Oeschinensee AG) BILD: ANGELA KRENGER
Der grosse Besucheransturm beim UNESCO-Welterbe Oeschinensee hat die Verwaltung der Bergbahn motiviert, neue, digitale Wege beim Ticketing einzuschlagen. Der «Frutigländer» wollte wissen, wie das neue System die Besuchermassen bewältigen soll.

