Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Hoffnung und Sorgen zugleich: Schweizer KMU-Barometer vorgestellt

  07.11.2025 Wirtschaft
Urs Furrer, Direktor des Schweizer Gewerbeverbandes SGV fasst zusammen, was den Schweizer KMU Sorge bereitet.
Urs Furrer, Direktor des Schweizer Gewerbeverbandes SGV fasst zusammen, was den Schweizer KMU Sorge bereitet.

Der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) hat mit dem neuen KMU-Barometer ein Instrument geschaffen, das die Lage der kleinen und mittleren Unternehmen im Land erstmals systematisch erfasst. Neben einer gesamtschweizerischen Einschätzung standen vor allem die drei Kantone Bern, ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote