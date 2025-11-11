Immobilien Immobilien
Holz nutzen – Wald verstehen – Zukunft gestalten

  11.11.2025 Wirtschaft
Adrian Rösti (l.) wurde nach seiner einstimmigen Wahl von Präsident Marcel Rubin im Vorstand begrüsst. BILDER: MICHAEL SCHINNERLING
Adrian Rösti (l.) wurde nach seiner einstimmigen Wahl von Präsident Marcel Rubin im Vorstand begrüsst. BILDER: MICHAEL SCHINNERLING

Am letzten Freitag trafen sich die Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer Frutigland im Restaurant Altels in Kandergrund zur ordentlichen Hauptversammlung. Das Vereinsjahr 2024/25 war erfolgreich, doch es bleibt viel Arbeit: den Wald bekannt machen, Holz besser nutzen und klimatische ...

