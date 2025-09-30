Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Honig- oder Wildbiene? Zürich bremst die Imkerei – was sagt das Frutigland?

  30.09.2025 Natur
Eine Biene sucht an einer Buntbrache nach Nektar. BILD: LID
Eine Biene sucht an einer Buntbrache nach Nektar. BILD: LID

Das weltweite Bienensterben sorgt seit Jahren für Schlagzeilen – auch in der Schweiz sind Wildbienen stark bedroht. Mit einem Verbot neuer Honigbienenstände auf städtischen Grundstücken will Zürich nun gegensteuern. Während die Stadt vor ...

X

Image Title

1/10

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote