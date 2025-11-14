Immobilien Immobilien
Hotline für Kinder- und Jugendnotfälle eingerichtet

  14.11.2025 Politik

Eltern können sich für Kinder- und Jugendnotfälle neu an die Notfall-Hotline 058 387 78 87 wenden. Die sogenannte «Kids Line» ist an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar. Die Betreuung erfolgt durch ein erfahrenes Team von pädiatrischen Pflegefachpersonen sowie ...

