Hotline für Kinder- und Jugendnotfälle eingerichtet

Eltern können sich für Kinder- und Jugendnotfälle neu an die Notfall-Hotline 058 387 78 87 wenden. Die sogenannte «Kids Line» ist an 365 Tagen rund um die Uhr erreichbar. Die Betreuung erfolgt durch ein erfahrenes Team von pädiatrischen Pflegefachpersonen sowie Ärztinnen und Ärzten von Medgate und kann über die Krankenversicherung abgerechnet werden. Die Kids Line wurde vom Kantonsärztlichen Dienst initiiert und in Zusammenarbeit mit der Kinderklinik des Inselspitals Bern und Medgate aufgebaut. Die neue Hotline bietet Eltern eine erste Anlaufstelle, wenn die Kinderarztpraxis beispielsweise an Randzeiten, am Wochenende oder an Feiertagen geschlossen ist. Ebenso wenn Eltern Rat benötigen, ob ein Besuch in der Notfallstation des Kinderspitals nötig sei. Die Erfahrungswerte des Schweizer Telemedizinanbieters Medgate zeigen, dass rund 60 Prozent aller Anrufe telefonisch abschliessend behandelt werden können. Rund 15 Prozent der Anrufenden werden zu einem Haus- oder Kinderarzt überwiesen, lediglich 25 Prozent müssen tatsächlich eine Notfallstation aufsuchen. Diese Zahlen beruhen auf rund 65 000 Anrufen jährlich aus der schweizweiten Kooperation mit 13 Kinderspitälern und Ärztezentren.

Das Angebot entlastet nicht nur die pädiatrischen Notfallstationen erheblich, sondern erspart in vielen Fällen auch Eltern und Kindern den Gang in eine Notfalleinrichtung.

