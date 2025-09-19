Immobilien Immobilien
«How Can I Be Free?»: William White im Interview

  19.09.2025 Kultur
Das offizielle Foto 2025 von William White. BILD: ZVG
Der Musiker William White lebt schon seit vielen Jahren in Frutigen. Anlässlich seines 20 Jahre-Jubiläums seiner Bühnenkarriere, die er hier in Frutigen in der Badi mit einem Konzert zusammen mit seiner neuen Band feierte, wollte der «Frutigländer» von ihm ...

