Hürdenlauf oder ungehinderter Flaniergenuss?

  29.08.2025 Adelboden
Das Bild ist selbsterklärend: Die Auslagen verengen den Korridor für Sehbehinderte dermassen, dass ein Fortkommen nur schwer möglich ist.
Im Rahmen einer von der TALK AG koordinierten Kampagne trifft sich eine Arbeitsgruppe, die sich auf Anstoss der «IG Dorf» in Adelboden gebildet hat, mit zwei Betroffenen – die eine im Rollstuhl, der andere am weissen Blindenstock –, einer Vertreterin des ...

