Immobilien Immobilien
Events Events
Stellen Stellen
Epaper Epaper

Hüttensaison mit Umwegen, Neubauten und Rekorden

  11.11.2025 Tourismus
Der neue Innenausbau der Mutthornhütte lädt zum gemütlichen Verweilen in angenehmer Atmosphäre ein. BILDER: ZVG
Der neue Innenausbau der Mutthornhütte lädt zum gemütlichen Verweilen in angenehmer Atmosphäre ein. BILDER: ZVG

Neueröffnungen und teilweise veränderte Zugangswege prägen die Situation der Oberländer Berghütten am Ende der Sommersaison 2025: Die Mutthornhütte wurde gänzlich neu gebaut und die Doldenhornhütte gründlich renoviert. Beide eröffnen im ...

X

Image Title

<
1/10
>

Möchten Sie weiterlesen?

Ja. Ich bin Abonnent.

Haben Sie noch kein Konto? Registrieren Sie sich hier

Ja. Ich benötige ein Abo.

Abo Angebote