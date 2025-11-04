Immobilien Immobilien
Hunde erschnüffeln vergrabene Larven

  04.11.2025 Lanwirtschaft
Jede Rasse hat ihren eigenen Stil und ihr eigenes Temperament. BILD: ZVG
Jede Rasse hat ihren eigenen Stil und ihr eigenes Temperament. BILD: ZVG

Die Larven des Japankäfers im Boden aufzuspüren, ist alles andere als einfach. Sie verbergen sich in Tiefen zwischen fünf und zwanzig Zentimetern. Wer bei einem Verdacht Gewissheit will, müsste grosse Bodenflächen umpflügen – ein teurer und ...

