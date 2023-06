Grösse – Roboter – Präzision

Am Samstag feierte die Bucher Hydraulics AG mit einem grossen Fest in Frutigen ihr 100-jähriges Bestehen. Die rund 4000 Besucherinnen und Besucher folgten dem Rundgang durch die verschiedenen Hallen und betrachteten interessiert die vielen Arbeitsplätze. Aufmerksam wurden die zahlreichen metallenen Gegenstände bewundert, und das Zusammenspiel der Roboter löste grosse Faszination aus. Bereitwillig, freundlich und kompetent gaben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem Publikum Auskunft. Wie den nebenstehenden Kommentaren zu entnehmen ist, stiess das emsige Treiben in der Firma auf grosses Interesse.

MARTIN WENGER