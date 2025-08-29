Im Fluss der Farben

In den kommenden drei Monaten wird die Künstlerin Gaby El Badri ihre Werke in der Galerie «Art meets Medicine» der chirurgischen und orthopädischen Praxis des Spitals Frutigen ausstellen.

RAHEL ROESTI

Schon vor 30 Jahren hatte die aus Luzern stammende Künstlerin Gaby El Badri ihren ersten Malkurs belegt: Therapeutisches Malen ausschliesslich mit den Händen auf weissem Papier.

Daraufhin besuchte sie zwei Jahre lang einen Kurs an der Gestaltungsschule Farbmühle in Luzern. Die Liebe brachte Gaby El Badri im Jahr 2022 nach Frutigen. Aufgrund einer beruflichen Neuorientierung hatte sie zu Beginn viel Zeit zur freien Verfügung und wollte sich auch in ihrer neuen Heimat mit dem Malen beschäftigen. So kam sie mit der Mal-Bar und deren Geschäftsführerin Jennifer Wandfluh in Kontakt. Regelmässig mietete sie sich in die Räumlichkeiten der Mal-Bar ein und durfte sich dort frei entfalten.

Eine besondere Liebesgeschichte

Ihren Lebenspartner hatte sie vor über 13 Jahren auf einer privaten Gruppenreise in Kirgistan kennengelernt. Damals arbeitete Gaby El Badri in einem Shoppingcenter in Cham als Augenoptikerin. Daneben befand sich ein Käseladen, dessen Besitzer einmal für das Aussendepartement (EDA) eine Käserei in Kirgistan auf Vordermann gebracht hatte. Mit einer kleinen, privat zusammengestellten Reisegruppe wollte er das Land erneut besuchen. Gaby El Badri war ihrerseits bereits in Usbekistan gewesen und hatte auch an Kirgistan Interesse. Unter den Teilnehmenden war auch ihr heutiger Lebenspartner, den der Käser vom Jiu-Jitsu her kannte. Die ersten zehn Jahre hatte das Paar eine Fernbeziehung geführt, bevor sie sich 2022 für den Schritt des Zusammenziehens entschieden.

Material und Technik

Die Künstlerin arbeitet vorwiegend mit Acrylfarben. Unter Anwendung von Spachteltechniken entstehen abstrakte Bilder in Acryl. Inspiriert von einer Reise in die Wüste ist ein Touareg und ein Gemälde einer Düne entstanden, für eine authentische Struktur hat die Künstlerin Wüstensand unter die Farbe gemischt.

Zu Beginn ihrer Zeit in Frutigen und der Mal-Bar hat sich Gaby El Badri zudem mit dem «Acrylic Pouring» beschäftigt. Die Acryl-Fliesstechnik ist eine spezielle Technik, bei der Farben gemischt und mit einer Flüssigkeit versetzt werden, damit sie nicht gleich ineinanderfliessen. Mehrere Becher mit verschiedenen Farben werden ausgeleert und anschliessend mit fliessenden Bewegungen zu einem Bild gestaltet. Auch ein Bunsenbrenner kann zum Einsatz kommen, durch dessen Anwendung entstehen Farb-Blasen, welche durch die Hitze aufspringen.

Weitere Angaben

Ausstellungszeit

September, Oktober und November 2025

Eröffnung

Dienstag, 2. September 2025 (es findet keine Vernissage statt)

Ausstellungsort

Praxisgalerie Spital Frutigen

ZUR PERSON

Gaby El Badri wurde 1966 in Luzern geboren und lebte zuletzt viele Jahre in Brunnen am Vierwaldstättersee, bis sie 2022 nach Frutigen umzog.

Sie ist gelernte Augenoptikerin.

Aktuell ist sie teilselbständig als Numerologin tätig und arbeitet seit diesem Sommer zusätzlich bei Fewo Adelboden. Seit jeher interessiert sie sich für Spiritualität. Eine numerologische Analyse könne Einblick in viele Lebensbereiche wie Partnerschaft, Beruf oder die Gesundheit geben. Diese Praxis möchte sie nun auch im Frutigland bekannt machen. Gaby El Badri ist zu finden auf Facebook, Instagram und LinkedIn.

RAR