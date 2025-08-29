Immobilien Immobilien
Im Fluss der Farben

  29.08.2025 Frutigen
Gaby El Badri vor einem Gemälde, gefertigt mit Wüstensand unter der Acrylfarbe. BILD: RAHEL ROESTI
In den kommenden drei Monaten wird die Künstlerin Gaby El Badri ihre Werke in der Galerie «Art meets Medicine» der chirurgischen und orthopädischen Praxis des Spitals Frutigen ausstellen.

RAHEL ROESTI
Schon vor 30 Jahren hatte die aus Luzern ...

